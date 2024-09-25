Кабмин упростил условия льготной ипотеки «еОселя»

Правительство изменило условия для программы «еОселя». Теперь первым взносом на приобретение жилья может быть сертификат «еВідновлення». Также приобрести жилье по программе смогут украинцы, ранее участвовавшие в государственных жилищных программах, но их дома разрушены, или остались на временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

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Подробности

Эти и другие изменения в программу предусматривает постановление Кабинета Министров № 939. Большинство пунктов вступило в силу 19 сентября.

«Мы облегчили процесс покупки собственного дома для тех, кто потерял жилье или оно было повреждено в результате войны. Также граждане могут использовать сертификат еВідновлення как первый взнос для ипотеки по программе еОселя», — подчеркнула министер экономики Юлия Свириденко.

Другие изменения

В то же время приобрести жилую недвижимость, которая принадлежит к памятникам архитектуры при помощи «еОселя», теперь невозможно.

Впрочем, участвовать в программе теперь можно, если гражданин или члены его семьи в течение 12 месяцев до подачи заявления не продавали или не дарили недвижимость, суммарная площадь которой вместе с площадью жилья в собственности семьи превышает условия программы «еОселя».

Также сейчас предусмотрена возможность приобрести имущественные права на частные дома на этапе строительства.

При этом в течение 10 лет базовая процентная ставка по программе составит 3% или 7% годовых — в зависимости от категории участника. Начиная с первого календарного дня 11 года действия кредитного договора — 6% или 10% годовых соответственно. Эта норма будет способствовать скорейшему возвращению ипотеки и направлению средств на новые льготные кредиты.

«Изменения не касаются уже выданных ранее льготных кредитов по программе еОселя. Но и для новых участников программы финансовая нагрузка останется умеренной: ведь через 10 лет из-за возврата части кредита сумма средств, которую к тому времени нужно будет платить, как и проценты, уменьшится вдвое», — говорится в сообщении.

Также предусмотрены другие изменения в программу, которые вступят в силу позже. К примеру, с 19 октября молодежь в возрасте до 25 лет сможет получить ипотеку с первоначальным взносом не от 20%, а вдвое меньше — от 10%.