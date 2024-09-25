Кабмин упростил условия льготной ипотеки «еОселя»

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

25 сентября 2024, 11:05 Читати українською

Кабмин упростил условия льготной ипотеки «еОселя»

Правительство изменило условия для программы «еОселя». Теперь первым взносом на приобретение жилья может быть сертификат «еВідновлення». Также приобрести жилье по программе смогут украинцы, ранее участвовавшие в государственных жилищных программах, но их дома разрушены, или остались на временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Правительство изменило условия для программы «еОселя».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

Эти и другие изменения в программу предусматривает постановление Кабинета Министров № 939. Большинство пунктов вступило в силу 19 сентября.

«Мы облегчили процесс покупки собственного дома для тех, кто потерял жилье или оно было повреждено в результате войны. Также граждане могут использовать сертификат еВідновлення как первый взнос для ипотеки по программе еОселя», — подчеркнула министер экономики Юлия Свириденко.

Другие изменения

В то же время приобрести жилую недвижимость, которая принадлежит к памятникам архитектуры при помощи «еОселя», теперь невозможно.

Впрочем, участвовать в программе теперь можно, если гражданин или члены его семьи в течение 12 месяцев до подачи заявления не продавали или не дарили недвижимость, суммарная площадь которой вместе с площадью жилья в собственности семьи превышает условия программы «еОселя».

Также сейчас предусмотрена возможность приобрести имущественные права на частные дома на этапе строительства.

При этом в течение 10 лет базовая процентная ставка по программе составит 3% или 7% годовых — в зависимости от категории участника. Начиная с первого календарного дня 11 года действия кредитного договора — 6% или 10% годовых соответственно. Эта норма будет способствовать скорейшему возвращению ипотеки и направлению средств на новые льготные кредиты.

«Изменения не касаются уже выданных ранее льготных кредитов по программе еОселя. Но и для новых участников программы финансовая нагрузка останется умеренной: ведь через 10 лет из-за возврата части кредита сумма средств, которую к тому времени нужно будет платить, как и проценты, уменьшится вдвое», — говорится в сообщении.

Также предусмотрены другие изменения в программу, которые вступят в силу позже. К примеру, с 19 октября молодежь в возрасте до 25 лет сможет получить ипотеку с первоначальным взносом не от 20%, а вдвое меньше — от 10%.

Кредити онлайн

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+6
KValera
KValera
25 сентября 2024, 11:28
#
Нужно снизить первоначальный взнос для ВПО.
+
0
financialGenius
financialGenius
25 сентября 2024, 12:04
#
Нужно как бы дать возможность получить сертификат на потерянное жилье на оккупированных территориях , пока такого нет … но жилье ж разрушено и хоть когда-то нужно будет помогать людям, а не относиться как к рабам и повышать налоги только …
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает My Name и 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами