Курс валют на 25 сентября: доллар в обменниках подешевел, евро — подорожал

В среду на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и на 3 копейки в продаже. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 3 копейки в покупке и продаже. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 45,90 грн, а продают за 46,55 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,52−41,62, евро — 46,40−46,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,30−41,32 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,23−46,23 грн/евро.

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