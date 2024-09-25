За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 646 400 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 24 сентября: 1 250 российских оккупантов, 15 танков и 115 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 646400 (+1250) человек,
- танков — 8815 (+15) ед,
- боевых бронированных машин — 17304 (+12) ед,
- артиллерийских систем — 18549 (+74) ед,
- РСЗО — 1199 (+1) ед,
- средства ПВО — 952 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15879 (+115),
- крылатые ракеты — 2595 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25248 (+73) ед,
- специальная техника — 3168 (+13).
Источник: Минфин
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