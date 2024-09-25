Официальный курс: НБУ продолжает снижать гривну

Национальный банк Украины установил на 25 сентября 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,37 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ снизил курс гривны на 2 копейки.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Нацбанк на 25 сентября установил официальный курс гривны по евро на уровне 46,04 грн (на 24 сентября курс был установлен на уровне 45,99 грн). Европейская валюта подорожала на пять копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.