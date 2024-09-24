«Укрпочта» объявила о повышении стоимости почтовых марок и маркированных конвертов

«Укрпочта» объявила о повышении стоимости почтовых марок, маркированных конвертов и карточек. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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С 1 октября 2024 года «Укрпочта» вводит новый порядок продажи почтовых марок, конвертов и карточек, которые теперь будут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Это новшество обусловлено изменениями в Налоговом кодексе Украины.

В частности, стоимость пересылки внутреннего листа весом до 50 граммов (с маркой U) составит 18 грн с НДС.

Пересылка внутреннего регистрируемого письма без объявленной ценности массой до 50 грамм или простого письма без объявленной ценности массой от 50 до 250 граммов включительно (с марками F,M) составит 36 грн с НДС.

Изменения также касаются международных отправлений, где цена рассчитывается с учетом курса Нацбанка:

стоимость пересылки почтовой карточки массой до 20 граммов включая иностранные государства (марки A,G) составит 1 доллар + 20% НДС

стоимость пересылки неприоритетного письма массой до 50 граммов включительно иностранным государствам (с марками N,W) обойдется в 1 доллар и 50 центов + 20% НДС

дополнительная марка (P) будет стоить 5 долларов + 20% НДС

За маркированные конверты придется заплатить: