Курс валют на вечер 24 сентября: доллар подешевел на межбанке на 13 копеек

К закрытию межбанка курс доллара подешевел на 13 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 24 сентября Закрытие 24 сентября Изменения доллар 41,43/41,45 41,30/41,32 13 /13 евро 46,05/46,07 46,00/46,01 5/6

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,73 грн. Евро покупают за 46,00 грн., а продают за 46,55 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 46,35−46,50 грн.

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