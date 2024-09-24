К закрытию межбанка курс доллара подешевел на 13 копейки в покупке и продаже. Евро подешевело на 5 копеек в покупке и 6 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 24 сентября: доллар подешевел на межбанке на 13 копеек
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Открытие 24 сентября
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Закрытие 24 сентября
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Изменения
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41,43/41,45
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41,30/41,32
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13 /13
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46,05/46,07
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46,00/46,01
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5/6
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,73 грн. Евро покупают за 46,00 грн., а продают за 46,55 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,55−41,65, евро — 46,35−46,50 грн.
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Источник: Минфин
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