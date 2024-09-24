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24 сентября 2024, 14:42 Читати українською

Болгария призвала ЕС запретить импорт украинских яиц

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов заявил, что Европейская комиссия должна запретить импорт украинских яиц в Болгарию. С соответствующим требованием он выступил на заседании Совета Е С по вопросам сельского хозяйства и рыболовства, которое проходило в понедельник в Брюсселе, передает Европейская правда.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Болгарии Георгий Тахов заявил, что Европейская комиссия должна запретить импорт украинских яиц в Болгарию.
Фото: pixabay.com

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По словам Тахова, отечественное производство сильно страдает импортом свежих яиц для потребления из Украины.

За полгода 2024 года он достиг 2618 тонн, что в пять раз превышает аналогичный показатель прошлого года. Объявленные импортные цены значительно ниже цен на болгарские яйца, что оказывает серьезное давление на цены на внутреннем рынке, добавил он.

Министр обосновал просьбу тем, что защитные меры, предпринятые до этого времени на уровне ЕС, не достигают ожидаемого сдерживающего эффекта и не являются достаточным фактором для облегчения ситуации на рынке яиц в Болгарии.

«Каждая страна следит за нормальным течением бизнес-процессов в своей стране, чтобы защитить интересы своих сельхозпроизводителей», — заявил Тахов.

Он подчеркнул, что цель состоит в том, чтобы найти сечение, на котором будут сохранены права болгарских производителей.

«Мы за твердую поддержку народа Украины, но это ни в коем случае не должно стоить банкротств и нарушать права наших фермеров», — добавил Тахов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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