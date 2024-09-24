Юань на максимумах мая 2023 года, а долару не хватает импульса: что происходит на валютном рынке

Во вторник доллар США стабилизировался, в то время как евро пытается вернуться к росту после значительных потерь предыдущей сессии. Об этом пишет investing.com.

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Доллар

По состоянию на 11.30 индекс доллара торговался практически без изменений на уровне 100,84, частично восстановившись от минимумов середины 2023 года, отмеченных на прошлой неделе в районе 100.20.

Американская валюта стабилизируется после распродажи на прошлой неделе, вызванной снижением ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов. Теперь внимание переключается на масштабы дальнейшего смягчения политики в США.

Трейдеры ожидают, что регулятор снова снизит ставки на следующем заседании в ноябре. Такая вероятность сейчас составляет примерно 53%, согласно данным инструмента FedWatch, который отслеживает CME Group.

Евро восстанавливает позиции

В Европе EUR/USD торгуется с повышением на 0,25%, в районе 1,1140, пытаясь восстановиться после падения примерно на 0,5% накануне после того, как вышедшие в понедельник данные показали, что деловая активность в еврозоне резко сократилась в этом месяце.

Падение оказалось широкомасштабным: в Германии, крупнейшей экономике Европы, спад усилился, в то время как Франция, вторая по величине, вернулась к сокращению.

На прошлой неделе Европейский центральный банк во второй раз в этом году снизил ставки, и дальнейшие признаки экономической слабости могут повысить шансы на еще одно снижение ставок в октябре.

GBP/USD торгуется практически без изменений на уровне 1,3347, недалеко от 2,5-летнего максимума, достигнутого после того как Банк Англии оставил ставки без изменений на прошлой неделе.

Юань растет на новостях о стимулах

USD/CNY торгуется с понижением на 0,2%, в районе 7,0356, при этом пара упала до самого низкого уровня с мая 2023 года после того, как правительство Китая объявило о пакете стимулирующих мер, повысив надежды на восстановление крупнейшей экономики Азии.

USD/JPY выросла на 0,6% до 144,51 после того, как данные по индексу менеджеров по закупкам показали устойчивое снижение производственной активности в Японии, в то время как сектор услуг продолжил рост.

На прошлой неделе Банк Японии сохранил процентные ставки на прежнем уровне и заявил, что ожидает стабильного роста инфляции и экономики.

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