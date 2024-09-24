Курс валют на 24 сентября: доллар в обменниках подешевел на две копейки

Во вторник на наличном рынке курс доллара в покупке снизился на 5 копеек, а в продаже на 5 копеек подорожал. Евро в покупке подешевел на 5 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках снизился на 2 копейки в покупке и на 1 копейку в продажу. Евро в покупке не изменился, а в продаже подешевел на 3 копейки.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,75 грн. Евро покупают за 45,95 грн, а продают за 46,58 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,66−41,73, евро — 46,40−46,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,43−41,45 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,05−46,07 грн/евро.

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