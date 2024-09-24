За два года международные партнеры собрали более $4 миллиарда на восстановление энергетики Украины — Блинкен

Страны «Большой семерки» (G7), а также другие партнеры с начала полномасштабного вторжения России собрали более $4 млрд на возобновление работы энергетической инфраструктуры Украины. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на министерском заседании в формате G7 плюс в Нью-Йорке по поддержке энергосектора Украины, передает Укринформ.

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«Мы вместе, страны G7 и другие партнеры, последние два года работали над мобилизацией ресурсов для Украины, для ее народа, чтобы обеспечить им необходимые энергоносители, и чтобы страна могла поставлять электричество людям», — отметил глава американской дипломатии.

Он подчеркнул, что только за последние более двух лет, после полномасштабного вторжения России, «страны G7 плюс мобилизовали более $4 миллиарда», и этот процесс продолжается.

Так, по его словам, только за последний месяц о новых вкладах объявили Германия, Нидерланды и другие страны. В июне вице-президент США Камала Гаррис сообщила о выделении $500 млн на энергетические нужды, а в прошлом месяце США выделили еще $300 млн, увеличив вклад Америки в этом секторе до $1,8 млрд.

«Эти средства важны, но что действительно имеет значение — это то, чтобы они реализовывались на практические нужды и помогли нашим украинским друзьям пережить будущие (зимние, — ред.) месяцы», — подчеркнул Блинкен.

Он подчеркнул, что Путин пытается использовать энергетику и холод как оружие в своих стремлениях покорить Украину.

«Мы знаем, что предстоящая зима будет сложной, поэтому наши страны каждый день работают вместе, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы пережить зиму», — добавил он.

Поэтому, по словам Блинкена, участники министерского заседания в Нью-Йорке обсудят нынешнюю ситуацию и планы на ближайшую перспективу, чтобы восстановить пострадавшую от российских ударов энергоинфраструктуру Украины.