За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 400 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 645 150 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 23 сентября: 1 400 российских оккупантов, 16 танков и 65 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 645150 (+1400) человек,
- танков — 8800 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 17292 (+40) ед,
- артиллерийских систем — 18475 (+61) ед,
- РСЗО — 1198 (+1) ед,
- средства ПВО — 952 (+3) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15764 (+65),
- крылатые ракеты — 2595 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25175 (+73) ед,
- специальная техника — 3155 (+10).
Источник: Минфин
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