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24 сентября 2024, 10:00 Читати українською

Срочно продать квартиру или взять кредит под залог недвижимости — как не потерять деньги

Ситуацию на рынке недвижимости в Украине сегодня нельзя назвать стабильной. Хотя критических проблем не наблюдается, многие желающие продать свою квартиру или дом сталкиваются с трудностями при поиске желанного покупателя, определении рыночной цены и т. д.

В 2024 году существуют несколько выгодных вариантов реализации недвижимости, каждый из которых имеет свои преимущества. Рассмотрим 2 самых популярных: срочный выкуп недвижимости и кредитование с последующей продажей.

Реальные сроки и проблемы продажи недвижимости в 2024—2025 гг.

Активные военные действия в нашей стране заметно влияют на процессы рынка недвижимости. С началом войны количество сделок купли-продажи заметно снизилось, в первую очередь из-за избытка предложений и снижения спроса. Дополняют проблему сложности со страхованием недвижимости, повышением процентных ставок по ипотеке и т. д.

Сегодня средний срок продажи квартиры в Киеве составляет от 6 до 8 месяцев. На это влияют состояние и расположение жилья, местная инфраструктура и другие факторы. Следовательно, если Вы как владелец недвижимости нуждаетесь в деньгах с продажи в срочном порядке, такой вариант не выглядит оптимистично. Что же делать?

Специалисты финансового сектора сегодня предлагают 2 наиболее оптимальных варианта решения вопроса:

  • Срочный выкуп недвижимости через частную финансовую компанию;

  • Кредит под залог с дальнейшей реализацией квартиры по рыночной цене.

В Киеве такие услуги уже более 10 лет предоставляет компания «Банкнота», которая гарантирует 100% прозрачность сотрудничества и гибкие условия для каждого клиента.

Формат срочного выкупа недвижимости

Срочный выкуп — услуга, которая предполагает заключение сделки в течение 24−48 часов. Финансовая компания покупает недвижимость напрямую, без посредников. То есть это не риэлтерская услуга по поиску покупателя.

Плюсы:

  • Оформление документов под ключ;

  • Очень быстрая продажа;

  • Возможность получить деньги наличными в любой валюте;

  • Легко продать квартиру даже без ремонта;

  • Не нужно вкладываться в эстетическую подготовку недвижимости, платить риелтору, рекламировать объявление на онлайн-площадках.

Минусы:

  • Цена выкупа ниже рыночной — до 85% от стоимости

  • Квартира должна быть расположена в Киеве или Киевской области (до 35 км от столицы).

Такую услугу можно заказать в «Банкнота». Специалисты очень быстро подготовят все необходимые документы, бесплатно проведут оценку недвижимости, а при необходимости решат юридические проблемы. Также существует возможность выкупа квартиры с долгами по коммунальным платежам.

Кредит под залог недвижимости с последующей продажей

Необычное и в то же время очень выгодное решение проблемы срочной продажи квартиры — это кредит под залог недвижимости. Такой вариант подходит тем, кто не хочет продавать жилье ниже рыночной цены, но при этом нуждается в крупной сумме денежных средств в срочном порядке. Объясним, как это работает.

  1. Вы оформляете кредит под залог недвижимости, которую хотите продать. Учитывая наличие залога, ставка будет фиксированной и минимальной — всего 1.5% в месяц;

  2. Используете деньги без привязки к какой-либо цели;

  3. Параллельно специалист финансовой компании ищет покупателя, который готов приобрести недвижимость по рыночной цене. Услуга предоставляется по письменному соглашению сторон;

  4. Факт кредита никак не ограничивает эксплуатацию недвижимости, Вы можете не только проживать в квартире, но и сдавать ее в аренду;

  5. При наличии покупателя специалист финансовой компании оформляет документы купли-продажи, Вы погашаете кредит и получаете ту сумму денег за продажу, которую хотели изначально.

Почему это выгодно?

  • Деньги Вы получаете сразу, а не ждете 6−8 и более месяцев;

  • Процентная ставка очень низкая и не обременяет клиента серьезной кредитной нагрузкой;

  • Вы имеете возможность дорого продать квартиру, а не соглашаться на быстрые сделки со сниженной ценой ради скорости;

  • В дополнение — никаких расходов на риэлтора, рекламу, страховые платежи, комиссии и т. д.

Если Вы не хотите терять от 15 до 30% рыночной цены при срочной продаже, а деньги нужны буквально сегодня, обратитесь за консультацией к специалисту финансовой компании «Банкнота», чтобы найти для себя наиболее выгодный формат сделки.

Сегодня «Банкнота» выдает до 15 000 000 гривен наличными на срок до 5 лет, не требует официального трудоустройства и не учитывает кредитную историю клиента. В 2024 году данное предложение является самым привлекательным на рынке кредитования и точно заслуживает внимания. Получить больше информации можно в телефонном режиме по номеру +38−063−930−99−99.

Источник: Минфин
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