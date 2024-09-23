Крупнейшие банки мира поддержали ядерную энергетику

Четырнадцать банков мира, в том числе из крупнейших финансовых организаций, обязались увеличить поддержку ядерной энергетики, чтобы к 2050 году утроить мировые мощности выработки. Об этом говорится в пресс-релизе инициативы, передает Liga.net.

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Публичная демонстрация поддержки стала долгожданным признанием того, что финансовый сектор должен играть решающую роль в переходе к низкоуглеродистой энергетике, отмечает Financial Time.

Сложность и высокая стоимость финансирования ядерных проектов стали препятствием для строительства новых электростанций и привели к значительному замедлению темпов роста в западных странах после строительства ряда реакторов в 1970-х и 1980-х годах.

«Это событие изменит правила игры», — сказал Джордж Боровас, глава ядерной практики юридической фирмы Hunton Andrews Kurth и член правления Всемирной ядерной ассоциации.

До сих пор, по его словам, банкам было политически тяжело поддерживать новые ядерные проекты, часто требовавшие одобрения со стороны офиса генерального директора.

В то же время, банки могли бы поддержать новые станции, увеличив прямое кредитование и проектное финансирование ядерных компаний, организовав продажу облигаций или предоставив компаниям доступ к частным инвестиционным или кредитным фондам.