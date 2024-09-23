К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копейки в покупке и продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 23 сентября: доллар на межбанке вырос на 13 копеек
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Открытие 23 сентября
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Закрытие 23 сентября
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Изменения
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41,30/41,32
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41,43/41,45
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13 /13
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46,09/46,10
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46,12/46,13
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3/3
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,70 грн. Евро покупают за 46,00 грн., а продают за 46,58 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,68−41,74, евро — 46,40−46,58 грн.
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Источник: Минфин
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