Курс валют на вечер 23 сентября: доллар на межбанке вырос на 13 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 13 копейки в покупке и продаже. Евро выросло на 3 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 23 сентября Закрытие 23 сентября Изменения доллар 41,30/41,32 41,43/41,45 13 /13 евро 46,09/46,10 46,12/46,13 3/3

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,70 грн. Евро покупают за 46,00 грн., а продают за 46,58 грн.

В обменниках доллар торгуется за 41,68−41,74, евро — 46,40−46,58 грн.

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