Крупные инвесторы скупают акции техкомпаний на фоне понижения ставок ФРС

Хедж-фонды скупают акции американских технологических и медийных компаний самыми быстрыми темпами за четыре месяца из-за снижения процентной ставки Федеральной резервной системой США на 50 базисных пунктов, пишет Reuters со ссылкой на Goldman Sachs.

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Фонды разместили почти втрое больше длинных позиций, делая ставку на рост акций сектора информационных технологий по сравнению с теми, кто делал ставки против этого, говорится в сообщении брокерской компании.

По данным Goldman Sachs, покупка акций компаний, производящих полупроводники и сопутствующее оборудование, преобладает над продажей акций компаний, производящих технологическое оборудование, например производителей компьютеров, мониторов и жестких дисков.