Киберспециалисты Главного управления разведки Минобороны атаковали АО «Россельхозбанк» и ПАО «Московский кредитный банк». Об этом пишет Укринформ со ссылкой на источник в разведке.
ГУР атаковало еще два российских банка, — СМИ
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В результате атаки нарушена работа сайтов, нет доступа к услугам интернет-банкинга, не работают мобильные приложения.
«Технические службы банков пока даже приблизительно не могут определить, когда возобновится стабильная работа сервисов», — добавил собеседник агентства.
По его словам, финансовые учреждения рф являются законными целями для украинских сил безопасности и обороны, поскольку все они участвуют в финансировании оккупационной армии.
14 сентября хакеры ГУР совершили очередную кибератаку на банковскую систему России. В частности, попали «Банк россия», «Тинькофф банк», «Газ банк» и платежная система «СБП».
Источник: Минфин
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