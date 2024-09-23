Польская Żabka готовится к IPO

Американский фонд CVC Capital планирует провести первую публичную продажу акций польской Żabka на Варшавской фондовой бирже, которая может стать крупнейшим IPO в Польше минимум за три года. Об этом сообщает Żabka Group, передает Liga.net.

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Согласно сообщению, предложение будет состоять только из имеющихся акций. Предложение предоставит CVC возможность частично выйти из инвестиций, а также обеспечит ритейлеру доступ к рынкам капитала на случай потенциальных сделок по поглощению.

В июне агентство Bloomberg сообщало, что крупнейшую польскую сеть минимаркетов могут оценить в $7,5−8 млрд, а ее IPO привлечет $1−1,5 млрд.

Хотя за последние месяцы индекс Варшавской фондовой биржи снизился, IPO компании Żabka все равно может стать самым большим после того, как в 2020 году онлайн-торговая платформа Allegro.eu SA привлекла рекордные $2,8 млрд, а в 2021 году дисконтный ритейлер Pepco Group NV привлек $1,1 млрд.

CVC купил Żabka в 2017 году. Соглашение стало крупнейшим в то время в польском секторе розничной торговли пищевыми продуктами. Сеть насчитывает более 10 000 магазинов, большинство из которых работают на условиях франчайзинга.

В этом году CVC вышла на биржу в Амстердаме, привлекая 2 млрд евро вместе со своими спонсорами. Ее акции выросли на 41% с момента апрельского размещения.