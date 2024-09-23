«Укрпочта» подписала с Канадой соглашение о продлении скидок на тарифы

За первый год действия соглашения объемы посылок между Украиной и Канадой увеличились более чем на 25%, поэтому «Укрпочта» и партнеры решили продолжить действие скидок. Об этом сообщает гендиректор компании Игорь Смилянский.

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Отмечается, что скидка 10% будет действовать на габаритные посылки и 15% на «Мелкий пакет PRIME».

Смилянский добавляет, что отправлять можно из любого из 7 000+ отделений «Укрпочты» в любое из 6200+ отделений Почты Канады и наоборот. Тарифы действуют в оба направления.

Сроки доставки из Украины в Канаду сейчас составляют 7−14 дней благодаря участию DHL Global Match. Из Канады в Украину чуть больше. На встрече также договорились разработать новые логистические пути для существенного улучшения сроков.

Отмечается, что соглашения по США и Великобритании уже в процессе.