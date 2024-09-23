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23 сентября 2024, 13:08 Читати українською

В Китае готовят дополнительные стимулы для экономики

Китайский центробанк впервые за год снизил одну из ключевых ставок. Пекин готовится активизировать усилия по росту экономики, пишет Bloomberg.

Китайский центробанк впервые за год снизил одну из ключевых ставок.

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Глава центробанка Китая выйдет во вторник на брифинг по финансовой поддержке экономического развития вместе с двумя другими должностными лицами.

Через несколько минут после анонса Народный банк Китая влил в финансовую систему 74,5 млрд. юаней ($10,6 млрд.) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка была снижена с 1,95% до 1,85% годовых.

Эти шаги подкрепляют ожидания снижения Китаем ключевой ставки вслед за Федеральной резервной системой США. Центробанк Китая также сообщил, что готовит дополнительные стимулы для экономики.

Источник: Минфин
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