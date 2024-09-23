В Китае готовят дополнительные стимулы для экономики

Китайский центробанк впервые за год снизил одну из ключевых ставок. Пекин готовится активизировать усилия по росту экономики, пишет Bloomberg.

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Глава центробанка Китая выйдет во вторник на брифинг по финансовой поддержке экономического развития вместе с двумя другими должностными лицами.

Через несколько минут после анонса Народный банк Китая влил в финансовую систему 74,5 млрд. юаней ($10,6 млрд.) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом процентная ставка была снижена с 1,95% до 1,85% годовых.

Эти шаги подкрепляют ожидания снижения Китаем ключевой ставки вслед за Федеральной резервной системой США. Центробанк Китая также сообщил, что готовит дополнительные стимулы для экономики.