Курс валют на 23 сентября: доллар в банках подешевел на пять копеек

В понедельник на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро не изменился в покупке и продаже.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке и продаже не изменился. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и прибавил 1 копейку в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,20−41,70 грн. Евро покупают за 45,95 грн, а продают за 46,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,73, евро — 46,48−46,63 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,30−41,32 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,09−46,10 грн/евро.

Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту