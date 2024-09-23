За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 330 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 643750 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 22 сентября: 1330 российских оккупантов, 16 танков и 71 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 643750 (+1330) человек,
- танков — 8784 (+16) ед,
- боевых бронированных машин — 17252 (+30) ед,
- артиллерийских систем — 18414 (+81) ед,
- РСЗО — 1197 (+2) ед,
- средства ПВО — 949 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15699 (+71),
- крылатые ракеты — 2595 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 25102 (+79) ед,
- специальная техника — 3145 (+1)
Источник: Минфин
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