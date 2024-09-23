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23 сентября 2024, 11:00 Читати українською

Банк Кредит Днепр запустил новый пакет кешбэков для владельцев своих карт

Банк Кредит Днепр внедрил новую программу лояльности, которая позволяет клиентам получать кешбэк за покупки, совершенные платежными картами банка.

«Кешбэк позволяет не только вернуть часть потраченных средств, но и накопить на будущие покупки. Так, каждый месяц банк будет предлагать клиентам выбрать 3 из следующих категорий кешбэка: продукты и супермаркеты, кафе и рестораны, красота, медицина, авто и АЗС, одежда и обувь, развлечения и спорт, кино, путешествия, домашние животные, книги, видеоигры, цветы», — сообщила пресс-служба Банка Кредит Днепр.

Активировать кешбэк можно в обновленном мобильном приложении банка FreeBank, где удобно выбрать нужные категории. Накопленный кешбэк можно перевести на любую карту банка после достижения минимальной суммы 100 гривен. Максимальная сумма кешбэка по категориям от банка — до 500 грн в месяц. Партнеры банка самостоятельно устанавливают размер своих кешбэков за расчеты картами Банка Кредит Днепр.

Категорию кешбэка можно легко изменить в приложении при условии, если по выбранным категориям не было совершено ни одной покупки и не начислено хотя бы 0,01 грн кешбэка.

Кешбэк начисляется в гривне за расчетные операции, которые клиенты банка совершили как своими гривневыми картами, так и валютными в Украине и за границей.

Программа лояльности от Банка Кредит Днепр также позволяет переводить накопленный кешбэк на благотворительные счета.

Ранее Банк Кредит Днепр сообщил о присоединении к программе «Национальный кешбэк», которая позволяет его клиентам получать 10% кешбэка от государства за покупки украинских товаров.

Источник: Минфин
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