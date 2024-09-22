Техногиганты убеждают ЕС в необходимости ослабить закон об искусственном интеллекте

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

После месяцев интенсивных переговоров между разными политическими группами законодатели ЕС в мае согласовали Закон об искусственном интеллекте — первый в мире комплексный набор правил, регулирующих эту технологию. Но пока сопроводительные кодексы закона не будут завершены, остается непонятным, насколько строго будут применяться правила относительно систем искусственного интеллекта общего назначения, таких как ChatGPT от OpenAI, и сколько исков по авторским правам и многомиллиардным штрафам могут угрожать компаниям.

ЕС пригласил компании, научных работников и других заинтересованных помочь в разработке кодекса практики ИИ. По данным источников, знакомых с ситуацией, было получено около 1000 заявок.

Кодекс практики ИИ вступит в силу в конце следующего года. Он не будет юридически обязательным, но предоставит компаниям контрольный список, который они могут использовать для демонстрации своего соответствия требованиям. Компания, утверждающая, что соблюдает закон, но игнорирует кодекс, может столкнуться с судебными делами.