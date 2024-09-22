Финны не нашли кому предоставить кредит в Украине на маневровую генерацию, несмотря на спрос

Финляндия не нашла в Украине кому дать кредит на маневровую генерацию. Хотя у украинских предпринимателей существует дефицит средств на развитие маневрового поколения, но из доступных источников они их не привлекают. Об этом пишет Liga.net.

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Ситуацию назвали «парадоксом»

Государственное экспортно-кредитное агентство Финляндии Finnvera не нашло в Украине проектов по развитию распределенной генерации на 2024 год. Об этом рассказал директор по развитию рынков в Восточной Европе финской машиностроительной компании Wärtsilä Energy Игорь Петрик.

Он назвал это «парадоксом», потому что украинские инвесторы сталкиваются со сложностями в поиске финансирования энергетических проектов. Но в то же время не пользуются имеющимися для этого возможностями.

«Finnvera имеет бюджет на 2024 год на Украину в размере 50 млн евро. Надо отметить, что это пробный шаг, потому что в прошлом году из-за войны не было совсем ничего», — указал Петрик.

В проект примерно в половину из указанной суммы вошла одна из финских технологических компаний. Но этот проект не является энергетическим, указал Петрик.

«Несмотря на наши попытки, пока не видно кандидатов на оставшийся бюджет в нашем сегменте. Конечно, у Finnvera есть критерии отбора, и на этом этапе наибольший вес имеет кредитоспособность получателя экспортных гарантий, даже не жизнеспособность инвестиционного проекта», — говорит представитель Wärtsilä Energy.

Почему финны не нашли клиентов

По его мнению, это связано с тем, что в украинской энергетике существует «дефицит понимания основ создания инвестиционно-привлекательного поля, если речь не о „зеленых“ или каких-то других специальных тарифах».

«Для масштабирования программы создания распределенной высокоманевренной генерации не обойтись без привлечения МФО и фондов государств-партнеров», — констатировал Петрик.

Украинские власти стимулируют развитие нового маневрового поколения через различные мероприятия. Но, например, льготная кредитная программа 5−7−9, которой с лета можно пользоваться для приобретения газопоршневых станций, не будет эффективна для создания децентрализованной энергосистемы.

Льготный кредит в 150 млн грн — такова максимальная сумма займа по 5−7−9 на газопоршневую станцию — «никак не помогает» в создании полноценной электростанции на 20 или 30 МВт, поясняет представитель Wärtsilä Energy. Сумма вложений в строительство 1 МВт газопоршневой станции стоит от 1 млн евро.

Эффективными с точки зрения балансировки энергосистемы могут стать станции мощностью от 10 МВт, которые способны реагировать на команды диспетчера по увеличению или остановке генерации, добавляет представитель Wärtsilä Energy.

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