Кабинет Министров утвердил Положение о единой государственной системе электронного учета билетов, реализуемых кинотеатрами — «Единый электронный билет». Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 20 сентября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.
Кабмин утвердил единую систему учета билетов в кино
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«Положение определяет общие основы функционирования единой государственной системы электронного учета билетов, реализуемых кинотеатрами, — „Единый электронный билет“, для создания возможности полного перехода на реализацию кинотеатрами по всей Украине билетов через единую электронную систему, а также получение реальной информации о количестве продаж билетов на все сеансы, в частности, по поводу показов национальных фильмов», — уточнил Мельничук.
Он напомнил, что создание такой системы предусмотрено законом «О государственной поддержке кинематографии в Украине».
Источник: Минфин
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