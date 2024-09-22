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22 сентября 2024, 11:35 Читати українською

Кабмин утвердил единую систему учета билетов в кино

Кабинет Министров утвердил Положение о единой государственной системе электронного учета билетов, реализуемых кинотеатрами — «Единый электронный билет». Соответствующее решение правительство приняло на заседании в пятницу, 20 сентября, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

Кабинет Министров утвердил Положение о единой государственной системе электронного учета билетов, реализуемых кинотеатрами — «Единый электронный билет».

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«Положение определяет общие основы функционирования единой государственной системы электронного учета билетов, реализуемых кинотеатрами, — „Единый электронный билет“, для создания возможности полного перехода на реализацию кинотеатрами по всей Украине билетов через единую электронную систему, а также получение реальной информации о количестве продаж билетов на все сеансы, в частности, по поводу показов национальных фильмов», — уточнил Мельничук.

Он напомнил, что создание такой системы предусмотрено законом «О государственной поддержке кинематографии в Украине».

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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akapello
akapello
22 сентября 2024, 14:16
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Це питання на другому місці у країні, одразу за Великим будівництвом.
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