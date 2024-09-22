В Турции отказались возобновлять работу платежной системы «Мир»

Власти Турции не обсуждают возобновление работы в стране российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает The Moscow Times.

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Госбанки Турции до сих пор не получили никаких указаний по решению проблем с банковскими переводами между Турцией и россией.

Сообщается, что карты «Мир» принимали пять турецких банков, но они прекратили их обслуживание из-за угрозы вторичных санкций.

С начала 2024 года турецкие банки стали отказываться работать с платежами из россии. Российские власти пытались договориться с Анкарой, однако к началу осени почти все банки Турции решили отказаться от обслуживания сделок, связанных с россией и Беларусью.

Кредитные организации пытаются обезопасить себя от возможных проблем в будущем посредством потенциальных ограничений и санкций. Чтобы продолжать обслуживать российско-турецкую торговлю, в стране остался единственный банк — Emlak Katılım. Он совершает платежи в лирах и рублях, тогда как сделки в долларах и евро многие турецкие банки сразу блокируют.