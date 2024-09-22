Количество беженцев в Германии достигло максимума: треть из них — украинцы

В Германии проживает около 3,5 млн беженцев, что является историческим максимумом для страны. Об этом говорится в данных Центрального реестра иностранцев Германии, сообщает Европейская правда.

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К концу первого полугодия 2024 года в Германии проживало около 3,48 млн беженцев, что примерно на 60 тыс. больше, чем в конце 2023 года, и больше, чем когда-либо с 1950-х годов.

Речь идет о всех людях, которые ищут защиты в Германии по гуманитарным причинам, независимо от их текущего статуса, в частности, и о тех, кто в дальнейшем подлежит депортации — это более 200 тыс. человек.

Из этого количества около 1,18 млн — это украинские беженцы. По сравнению с концом 2023 их количество выросло примерно на 45 тыс.

В то же время, количество иностранцев, подлежащих депортации из Германии, уменьшилось. По данным на середину 2024 года, их было 226 882 человека, тогда как в конце 2023 года — на 15 760 человек больше.