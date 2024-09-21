Qualcomm рассматривает покупку Intel. Идут переговоры — СМИ

Компания Qualcomm ведет переговоры о покупке Intel. Об этом пишет ряд СМИ, в том числе и Reuters . Потенциальная сделка столкнется с антимонопольной проверкой.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон лично участвует в переговорах о приобретении компании Intel, имеющей пятидесятилетнюю историю.

Ранее Reuters сообщило, что Qualcomm изучает возможность приобретения только части Intel, но теперь речь идет о покупке всей компании, переживающей не лучшие времена. Intel была самым дорогим производителем микросхем в мире, но ее акции упали почти на 60% с начала года.

Переговоры находятся на ранней стадии. По словам информатора, знакомого с этим вопросом, компания Qualcomm еще не делала официального предложения. Соглашение может стать самой большой попыткой поглощения в технологической отрасли с тех пор, как Broadcom пыталась купить Qualcomm.

Intel оценивается в $122 миллиарда, включая долг.

На фоне новости акции Intel выросли на 3,3%, а Qualcomm упали на 2,9%.