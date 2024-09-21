Золото снова обновило исторический максимум

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex на сессии в пятницу обновили исторический максимум. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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В последний рабочий день недели цена контракта достигала рекордных $2644,9 за унцию, однако на 18:35 откатилась до $2641,2 за унцию, что на 1% выше значения на конец предыдущей сессии.

«Быки» на рынке драгметаллов радуются после агрессивного снижения процентных ставок Федеральной резервной системой", — пишет аналитик Джим Вайкофф на сайте трейдинговой компании Kitco.

Федрезерв уменьшил базовую процентную ставку сразу на 50 базисных пунктов (б. п.) по итогам заседания в среду — до 4,75−5% годовых. Снижение стало первым с марта 2020 и рекордным с 2008 года.

С начала текущего года золото подорожало на 22%.