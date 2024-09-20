К закрытию межбанка курс доллара упал на 1 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже. Евро упало на 10 копеек в покупке и на 12 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 20 сентября: евро немного подешевело на межбанке
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Открытие 20 сентября
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Закрытие 20 сентября
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Изменения
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41,31/41,34
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41,30/41,32
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½
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46,17/46,20
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46,07/46,08
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10/12
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,75 грн. Евро покупают за 45,95 грн., а продают за 46,60 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,65−41,73, евро — 46,50−46,62 грн.
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Источник: Минфин
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