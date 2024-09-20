В Дании выставили на аукцион монеты 15 века, которые магнат-владелец приказал продать через 100 лет

В Дании на аукционе была продана часть коллекции монет Ларса Эмиля Брууна, которая была спрятана на 100 лет, согласно завещанию. В ходе торгов, продолжавшихся около восьми часов, было продано 286 лотов на общую сумму 14,8 миллиона евро . Об этом пишет CNN.

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Завещание датского магната по производству масла содержало интересный пункт: его огромная коллекция монет, банкнот и медалей, которую он собирал более 60 лет, должно было оставаться неприкосновенным на случай уничтожения национальной коллекции Дании. И только спустя столетие, если с национальным достоянием будет все хорошо, коллекцию можно было бы продать в пользу его потомков.

На первом аукционе были выставлены золотые и серебряные монеты из Дании, Норвегии и Швеции, от конца XV века до последних лет жизни Брууна. Главной «звездой» продаж стала одна из старейших скандинавских золотых монет — монета короля Ганса, датированная 1496 годом. Она была продана за 1,2 миллиона евро — новый мировой рекорд для скандинавской монеты на аукционе.