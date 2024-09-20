На Уолл-Стрит ожидают окончания сроков опционов на $5,1 трлн: на рынке может быть беспокойно

На фондовом рынке США в пятницу 20 сентября истекает срок опционов на $5,1 трлн, что может привести к повышенной волатильности. Об этом пишет Bloomberg.

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Не успели трейдеры с Уолл-Стрит отойти от понижения ставки ФРС, как на рынке снова нависает значимое событие, пишет издание.

Согласно оценке аналитиков, в пятницу истекает срок опционов на сумму $5,1 трлн. Для рынка акций США такой объем является одним из самых больших за всю историю.

Опционы — это такие инструменты для трейдеров, которые позволяют делать ставки на рост или падение цен на активы. Похоже на фьючерсы, но разница в том, что опционы не обязательны для выполнения — это право трейдера продать или купить актив по цене, которую он определил.

Следовательно, если трейдеры сегодня массово начнут пользоваться своим правом, это может повлечь за собой колебания на рынке — волатильность. Другими словами, на рынке может быть неспокойно.

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