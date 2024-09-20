Finance.ua объявляет розыгрыш для своих подписчиков, где у вас есть возможность выиграть один из пяти сертификатов на топливо от WOG номиналом в 2000 гривен. Это прекрасная возможность сэкономить на топливе и получить приятный бонус за простое действие — подписку на канал Finance.ua.
Finance.ua дарит 5 сертификатов по 2000 грн на горючее за подписку
Среди всех подписчиков канала будет выбрано 5 счастливчиков, которые получат сертификаты. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно просто подписаться на Finance.ua и следить за обновлениями, чтобы не пропустить объявление результатов.
1 победитель = 1 сертификат
Для участия в розыгрыше необходимо:
- Быть подписан на канал «Эксперты по страхованию«
- Нажать кнопку «Хочу горючее» под постом в канале
Результаты розыгрыша будут опубликованы 24 сентября.
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Источник: Минфин
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