Экспорт нефти из Саудовской Аравии упал до самого низкого уровня почти за год

Экспорт нефти из Саудовской Аравии, крупнейшего ее экспортера в мире, в июле 2024 года упал до самого низкого уровня почти за год. Об этом сообщает Reuters.

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В июле экспорт нефти из страны составил 5,741 млн баррелей в сутки, что является самым низким уровнем с августа 2023 года.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в июле упал примерно на 5,1% с июньского экспорта в 6,047 млн баррелей в сутки.

Добыча нефти в Саудовской Аравии выросла до 8,941 млн баррелей в сутки с 8,830 млн баррелей в сутки.

Ранее в этом месяце производители нефти ОПЕК+ договорились отложить запланированное увеличение добычи на октябрь и ноябрь и заявили, что могут еще больше приостановить или отменить повышение добычи, если это потребуется.