Курс валют на 20 сентября: доллар и евро в банках подешевели

В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,75 грн. Евро покупают за 45,90 грн, а продают за 46,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,73, евро — 46,45−46,62 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,31−41,34 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,17−46,20 грн/евро.

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