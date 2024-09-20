В пятницу на наличном рынке курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро в покупке подешевел на 10 копеек, а в продаже не изменился.
Курс валют на 20 сентября: доллар и евро в банках подешевели
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках в покупке не изменился, а в продаже снизился на 2 копейки. Евро подорожал на 5 копеек в покупке и на 2 копейки в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,25−41,75 грн. Евро покупают за 45,90 грн, а продают за 46,60 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,65−41,73, евро — 46,45−46,62 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,31−41,34 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,17−46,20 грн/евро.
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