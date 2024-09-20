За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 340 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 639480 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 19 сентября: 1 340 российских оккупантов, 20 танков, 1 ракета и 52 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около/ 639480 (+1340) человек,
- танков — 8725 (+20) ед,
- боевых бронированных машин — 17132 (+39) ед,
- артиллерийских систем — 18212 (+35) ед,
- РСЗО — 1189 (+0) ед,
- средства ПВО — 949 (+2) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15469 (+52),
- крылатые ракеты — 2593 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24898 (+59) ед,
- специальная техника — 3115 (+6).
Источник: Минфин
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