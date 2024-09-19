Раненым на войне киевлянам будут выплачивать единовременную помощь в 45 тысяч гривен

Депутаты Киевсовета поддержали решение о предоставлении материальной помощи раненым киевлянам — защитникам и защитницам Украины. Выплата единовременного пособия составит 45 000 грн. Об этом сообщила заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

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«На время действия военного положения киевляне, имеющие ранения во время боевых действий, будут получать единовременную материальную помощь в размере 45 тысяч гривен из городского бюджета», — заявила она.

Департамент социальной и ветеранской политики КГГА сейчас работает над разработкой порядка выплаты.

«Впрочем, уже сейчас можем заверить, что эта помощь будет доступна через «Портал Защитников и Защитниц», — подчеркнула Хонда.

В настоящее время порядок выплат разрабатывается.