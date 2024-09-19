К закрытию межбанка курс доллара снизился на 17 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. Евро подешевел на 28 копеек в покупке и на 27 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 19 сентября: доллар и евро резко подешевели на межбанке
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Открытие 19 сентября
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Закрытие 19 сентября
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Изменения
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41,48/41,50
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41,31/41,34
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17/16
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46,23/46,24
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45,95/45,97
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28/27
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 46,00 грн, а продают за 46,60 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,65−41,75, евро — 46,40−46,60 грн.
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Источник: Минфин
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