Эксперты прогнозируют, что зимой в Украине не будет света от 4 до 18 часов каждый день

По прогнозам экспертов, опрошенных Мониторинговой миссией Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине (ММПЧУ), зимой отключение электроэнергии будет продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно. Об этом говорится в соответствующем докладе наблюдателей, пишет ЭП.

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Прогноз экспертов

«Эта зима будет очень сложной. Люди, вероятно, столкнутся с регулярными отключениями электроэнергии по всей стране. Любые новые атаки, которые приведут к более продолжительным отключениям, могут иметь катастрофические последствия», — заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл.

Белл заявила, что последствия атак будут длительными и требуют комплексного подхода.

«Национальные и международные партнеры должны объединить усилия по восстановлению критически важной инфраструктуры и привлечению к ответственности виновных за нанесенный ущерб», — сказала она.

В докладе, основанном на результатах визитов на места, интервью с техническими экспертами, представителями энергетических компаний, местными жителями и чиновниками, описаны далеко идущие последствия российских атак.

Отмечается, что зимой последствия разрушения энергосистемы могут быть еще более серьезными, чем летом, из-за низкой температуры. По прогнозам экспертов, опрошенных ММПЧУ, из-за дефицита генерации зимой отключения электроэнергии будут продолжаться от 4 до 18 часов ежедневно.

По состоянию на июнь 73% тепловых электростанций страны было выведено из строя. Если зимой 2022−2023 годов атаки в большинстве своем направляли на объекты электропередачи, то с марта 2024 года основной мишенью стали объекты генерации.

По данным одной из крупных энергетических компаний, на которую ссылается доклад, в результате атак 2024 года было повреждено втрое больше энергоблоков, чем зимой 2022−2023 года.