ЕС поможет Украине отремонтировать объекты генерации, которые обеспечат 15% ее потребностей

Евросоюз перед приближением зимы поможет Украине отремонтировать энергетические объекты, обеспечивающие около 15% потребностей в потреблении. Об этом объявила на брифинге президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Европейская правда.

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Она объявила план энергетической помощи ЕС для Украины по трем направлениям, первое из которых — ремонт поврежденных российскими обстрелами объектов.

Фон дер Ляйен напомнила, что в результате системных обстрелов россией украинской энергосистемы уничтожена примерно половина всей генерации, что по масштабам сопоставимо с энергосистемами Латвии, Литвы и Эстонии вместе.

«Всего Украине этой зимой нужно 17 ГВт мощности… 80% украинских ТЭС разрушены, и треть ГЭС. На этом мы сосредоточим наши усилия по восстановлению с целью восстановить 2,5 ГВт генерации на эту зиму. Это примерно 15% потребностей Украины», — объявила президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что Украина получила уже более 10 тысяч генераторов и трансформаторов через механизм гражданской защиты ЕС от разных стран, и такая помощь продолжит поступать.

«В Литве постепенно разбирают целую ТЭС и „по кусочкам“ перевозят в Украину с нашей поддержкой, где снова соберут ее. Это яркое доказательство стремления стран-членов и ЕС поддерживать Украину», — рассказала фон дер Ляйен.