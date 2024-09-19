МЭА планирует прекратить поставки российского газа через Украину

Международное энергетическое агентство (МЭА) заявило, что планирует прекратить поток российского газа через Украину по истечении транзитного соглашения в конце года. Об этом сообщает Bloomberg.

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По истечении срока действия соглашения между Газпромом и Нафтогазом Украина должна будет обеспечить поставки газа из Центральной и Восточной Европы, говорится в отчете МЭА.

«Не исключено, что еще может быть найдена какая-либо договоренность о продолжении транзитных потоков. Но базовое предположение состоит в том, что российские транзитные потоки через Украину будут прекращены с января 2025 года», — говорится в сообщении.

Агентство также подчеркнуло мрачные последствия для соседней Молдовы, заявив, что страна столкнулась со «значительной неопределенностью поставок газа», которые, вероятно, будут гораздо дороже по истечении срока действия соглашения.

Более пяти десятилетий газовые потоки были ключевым звеном связи между Россией, Украиной и Европой. Но эта эпоха, возможно, подходит к концу, даже если некоторые страны, такие как Австрия и Словакия, все еще зависят от потоков с востока.

Обсуждались альтернативные решения для обеспечения газоснабжения по этому маршруту, включая поставки из Азербайджана, но до сих пор непонятно, как они будут работать.

Еврокомиссия заявила, что не будет вести переговоры с Москвой. Министр энергетики Чехии Йозеф Сикела предупредил ЕС, что поступающие через интерконнектор поставки могут содержать потоки из России, что подорвет усилия блока отказаться от поставок из России.

Главный исполнительный директор Uniper SE Майкл Льюис также заявил, что компания когда-то один из ключевых клиентов «Газпрома» не намерена брать российский газ.