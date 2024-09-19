Tupperware намерена объявить себя банкротом

Компания Tupperware Brands и часть ее «дочек» подали заявку о банкротстве по Главе 11. Так они признали снижение спроса на культовые контейнеры для хранения пищи. Также это заявление стало реакцией на увеличение убытков, отмечают аналитики LBLV.

В период глобальной эпидемии показатели Tupperware на короткое время подскочили, так как массовое потребление еды дома увеличило спрос на ее яркие герметичные контейнеры из пластика, позволяющие сохранять продукты. Сейчас ее проблемы вернулись из-за увеличения стоимости сырья, рабочей силы и фрахта, негативно отразившихся на марже. CEO фирмы Лори Голдман признала сильное ухудшение финансового положения за минувшие годы из-за непростого положения в макроэкономике.

Tupperware согласовала реструктуризацию долгов

Компания намерена объявить себя банкротом, нарушив положения договоров о задолженности. Она собирается предварительно привлечь специалистов в сферах финансов и юриспруденции для консультаций. Tupperware представила активы на $0,5−1 миллиарда и обязательства на $1−10 миллиардов. Из ее заявлений о банкротстве, передают в lblv.com, следует, что число кредиторов находится в пределах от 50 тысяч до 100 тысяч.

В III квартале 2021-го фирма сообщила, что по итогам 6 последних отчетных периодов непрерывно фиксирует снижение продаж. Жесткая инфляция отпугивала покупателей с невысокими и средними доходами. С тех пор Tupperware предпринимала попытки восстановления бизнеса. В 2023-м она договорилась с кредиторами о реструктуризации долгов. При этом инвестбанк Moelis был привлечен для изучения стратегических альтернатив.



Дмитрий Ершов, финансовый аналитик LBLV