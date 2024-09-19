Расходы украинцев на лекарства выросли до $3,6 миллиарда в год — исследование

Объем рынка лекарственных средств Украины по итогам 2023 года в денежном выражении вырос до $4 млрд с $3,6 млрд в прошлом году, однако он отстает от показателей 2021 года ($5 млрд). Об этом говорится в исследовании «Фармацевтическая отрасль Украины 2023» от фармкомпании «Дарница», передает LIGA.net.

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«Преимущественную долю рынка как в денежном, так и в натуральном выражении составляет аптечный (розничный) сегмент. Госпитальный сегмент составляет лишь около 11%, ведь зависит от государственного финансирования, которое достаточно ограничено», — сказано в исследовании.

За 2023 год объем аптечных продаж в денежном выражении вырос на 9,4% по сравнению с прошлым годом до $3,6 млрд, в основном из-за подорожания лекарств.

В натуральном выражении продажи лекарств выросли незначительно: с 845 млн упаковок в 2022 году до 849 млн в 2023 году. В 2020 году было продано 1,06 млрд упаковок лекарства в Украине.

Отмечается, что объем уплаченных налогов фармпроизводителями в долларовом эквиваленте после полномасштабного вторжения снижается, однако в гривне объем уплаченных налогов за 2023 уже превысил показатель 2021 года.

Так, за прошлый год фармкомпании заплатили в госбюджет $144 млн налогов ($184 млн в 2021 году). Налоговые поступления от оптовых и розничных продаж лекарств составили $424 млн в 2023 году.

Экспорт лекарства из Украины вырос на 17,2% за прошлый год до $279 млн. Основной покупатель — Узбекистан ($56 млн).

Импорт вырос на 12% в годовом выражении до $2,1 млрд. Крупнейшие поставщики лекарств в Украину — Германия, Индия и Франция.