Курс валют на 19 сентября: евро в банках подорожал на 10 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара в покупке потерял 5 копеек, а в продаже не изменился. Евро в покупке прибавил 10 копеек, а в продаже 5 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку по покупке и не изменился в продаже. Евро подорожал на 1 копейку в покупке и не изменился в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,30−41,80 грн. Евро покупают за 46,00 грн, а продают за 46,60 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 41,71−41,80, евро — 46,45−46,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,48−41,50 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 46,23−46,24 грн/евро.