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19 сентября 2024, 10:00 Читати українською

Виды обмена криптовалют

Обмен криптовалюты становится все более популярным среди пользователей цифровых активов. Для того чтобы выбрать оптимальный способ обмена криптовалют, Обмифай, ведущий мониторинг криптообменников, рекомендует рассмотреть основные виды обмена криптовалют в нашей стране и их особенности.

Как вообще можно обменять криптовалюту?

Существует несколько основных способов покупки/продажи криптовалюты, каждый из которых имеет свои особенности и подходит для различных нужд:

  • Криптообменники — это специализированные сервисы, где можно обменять одну криптовалюту на другую или конвертировать крипту в фиатные деньги (доллары, евро, гривны и т. д.). Пользователь отправляет актив на указанный кошелек и получает нужную валюту на свой счет/кошелек или в виде наличных.

  • P2P биржи — платформы, которые позволяют обмениваться криптовалютами напрямую, между собой. Здесь важно правильно выбрать контрагента и заранее обговорить условия сделки.

  • Прямые операции — юзеры могут договариваться напрямую о сделках, без участия биржи или другого посредника. Этот способ связан с высокими рисками и требует доверия между сторонами.

Обмен криптовалют: особенности процесса

Процесс обмена криптовалют может варьироваться в зависимости от платформы. В криптообменниках обычно это происходит так:

Регистрация — может потребоваться создать аккаунт на платформе, но это скорее исключение из правил.

Верификация — для повышения безопасности обменник может запросить подтверждение личности. Обычно это работает только на направлениях покупки электронных денег за наличные активы, например, USDT.

  • Выбор валюты для обмена — клиенты выбирают криптовалюту и указывают, на какую фиатную или цифровую валюту хотят произвести обмен.

  • Определение курса и комиссии — на этом этапе можно увидеть курс криптовалют, который может варьироваться в зависимости от текущего рынка.

  • Создание заявки — юзеру на почту приходит номер заявки со всей информацией о ней. Теперь клиенту нужно оплатить эту заявку, например перевев нужную сумму криптовалюты на кошелек обменника.

  • Подтверждение операции — транзакция подтверждается, и клиент получает средства на указанный кошелек или карту.

Если же мы говорим о биржевом п2п переводе, то процесс может отличаться в зависимости от самой биржи и посмотреть правила можно на сайте выбранной биржи.

Какие есть виды обменников крипты?

Существует несколько видов криптообменников, каждый из которых имеет свои особенности:

  • Автоматические обменники — весь процесс происходит без участия оператора. Пользователь вводит данные и получает нужную валюту. Преимущество автоматических обменников — это высокая скорость транзакций, но важно убедиться в надежности платформы.

  • Ручные обменники — оператор участвует в операции обмена, что может занимать больше времени, но полезно при выполнении крупных или сложных валютных операций.

  • Гибридные обменники — автоматические обмены для мелких транзакций и ручное подтверждение для крупных сделок. Этот подход оптимизирует безопасность и скорость.

  • P2P биржи — позволяют обменивать криптовалюты напрямую, но при этом могут быть проблемы с безопасностью и надежностью партнеров. Обмен на таких платформах связан с риском потери средств из-за мошенничества, что делает их менее удобными и безопасными по сравнению с криптообменниками.

Почему стоит использовать именно криптообменники?

Криптообменники имеют несколько ключевых преимуществ:

  • Безопасность — проверенные платформы обеспечивают высокий уровень защиты данных и средств.

  • Скорость — автоматические обменники могут проводить операции с криптовалютой за считанные минуты.

  • Широкий выбор криптовалют — на криптообменниках можно обменивать как популярные, так и редкие монеты, а также использовать разные платежные системы по выгодному курсу.

  • Удобство — не нужно искать партнера для сделки, как на P2P биржах, что значительно ускоряет процесс.

Но как выбрать надежный и безопасный обменник криптовалют, особенно если вы новичок? Найти легальный и надежный сервис, который обеспечивает безопасность средств, данных, и кошельков, иногда бывает сложно.

Именно для этого существует Обмифай — онлайн-мониторинг криптообменников, который помогает выбрать выгодные и проверенные сервисы для обмена. Обмифай предоставляет актуальную информацию об условиях обмена, помогает выбрать обменники с лучшими курсами и удобными способами вывода средств (в том числе и фиатных) в разных сетях, и в разных городах Украины и Европы.

Найдите сервисы с оптимальными условиями для торговли и выполнения платежей на банковские карты, сделайте для себя процесс обмена максимально удобным, доступным и безопасным с Обмифай.

Источник: Минфин
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