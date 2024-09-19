За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 130 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 638,140 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 18 сентября: 1130 российских оккупантов, 14 танков и 63 БПЛА
Потери врага
- личного состава — около 638140 (+1130) человек,
- танков — 8705 (+14) ед,
- боевых бронированных машин — 17093 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 18177 (+23) ед,
- РСЗО — 1189 (+1) ед,
- средства ПВО — 947 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 15417 (+63),
- крылатые ракеты — 2592 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 24839 (+55) ед,
- специальная техника — 3109 (+0)
Источник: Минфин
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