К закрытию межбанка курс доллара вырос на 1 копейку в покупке и продаже. Евро выросло на 7 копеек в покупке и на 8 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 18 сентября: евро выросло на межбанке
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Открытие 18 сентября
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Закрытие 18 сентября
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Изменения
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41,47/41,49
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41,48/41,50
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1/1
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46,12/46,12
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46,19/46,20
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7/8
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,35−41,80 грн. Евро покупают за 45,90 грн., а продают за 46,55 грн.
В обменниках доллар торгуется за 41,72−41,80, евро — 46,44−46,60 грн.
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Источник: Минфин
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