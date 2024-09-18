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18 сентября 2024, 16:02 Читати українською

Отель «Украина» в центре Киева продали за 2,5 миллиарда

В среду, 18 сентября, Фонд государственного имущества провел аукцион по приватизации гостиницы «Украина» в центре Киева за 2,51 млрд грн. Торги впервые проходили онлайн в системе «Прозорро.Продажи». Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

В среду, 18 сентября, Фонд государственного имущества провел аукцион по приватизации гостиницы «Украина» в центре Киева за 2,51 млрд грн.
Фото: prozorro.sale

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За право собственности на актив соревновались 3 участника. Стоимость объекта приватизации выросла со стартовых — 1 047 637 152 млрд грн до финальных — 2 511 777 888 грн.

Победителем торгов стало ООО «Ола Файн» Максима Криппы. Другие претенденты предложили гораздо меньше: ООО «Житомирский мебельный комбинат» Вадима Григорьева — 1,46 млрд грн, а ООО «Аларит-Пром-» Сергея Сподина — 1,16 млрд грн.

В состав лота входит гостиничный комплекс площадью около 22,5 тыс. м² на 365 номеров с рестораном, бизнес-центром, шестью конференц-залами и другими объектами. А также здание охраны, нежилые постройки, автостоянки, пристройка и навес.

Договор купли-продажи подписывается только после уплаты победителем стоимости лота. На это у него 30 рабочих дней со дня завершения торгов.

Согласно утвержденным правительством условиям продажи, покупатель должен сохранить основной вид деятельности предприятия, в течение шести месяцев уплатить задолженность по заработной плате и перед бюджетом, а также погасить просроченную кредиторскую задолженность.

На конец марта задолженность гостиницы «Украина» по заработной плате составляла 3,9 млн грн, перед бюджетом — 10,8 млн грн, просроченная кредиторская задолженность — 21 млн грн.

Кроме того, покупатель должен обеспечить социальные гарантии работникам в соответствии с требованиями закона и не может увольнять работников в течение шести месяцев со дня получения права собственности.

«Конкуренция привела к росту стоимости актива в 2,4 раза. Это четкое подтверждение готовности украинского рынка соревноваться за большие объекты», — подчеркнула и.о. Председателя ФГИУ Иванна Смачило.

По ее словам, далее команда Фонда планирует провести онлайн-аукционы по приватизации АО «Объединенная горно-химическая компания», ООО «Аэрок» и ООО «Демуринский ГОК».

Максим Криппа

Максим Криппа — основатель десятка компаний, занимающихся торговлей, рекламой и производством программного обеспечения. В начале 2022 г. он стал официальным владельцем украинской киберспортивной команды NAVI.

«Украина» — не первый отель Криппы. В 2020 году он купил гостиницу «Днепр» в Киеве у Фонда госимущества Украины, в 2023 году — загородный комплекс с виллой, несколькими гостевыми домиками, спа-центром, рестораном и гостиницей на территории в Конча-Заспе у Фонда гарантирования вкладов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Turbo Apricot
Turbo Apricot
18 сентября 2024, 16:37
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Хто покупець? нормальна транснаціональна корпорація яка управляє міжнародною мережею готелів? чи як минулого разу з готелем Дніпро покупець сумнівна фірма з міста Бровари?
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