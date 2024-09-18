«Дочка» Государственного инвестфонда Саудовской Аравии купила 12,6% МХП Косюка

Компания Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (Salic, Саудовская Аравия), дочерняя компания Государственного инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия, купила 12,6% акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании «МХП» (Киев). Об этом говорится в сообщении МХП.

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Подробности

Согласно сообщению, Salic приобрела 13 514 563 глобальных депозитарных расписок МХП, находящихся в свободном обращении на рынке.

В настоящее время Salic владеет 12,6% от общего количества находящихся в обращении акций МХП.

МХП — вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, возделывая 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием «Наша ряба». Основатель компании — Юрий Косюк.