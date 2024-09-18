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18 сентября 2024, 16:23 Читати українською

«Дочка» Государственного инвестфонда Саудовской Аравии купила 12,6% МХП Косюка

Компания Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (Salic, Саудовская Аравия), дочерняя компания Государственного инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия, купила 12,6% акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании «МХП» (Киев). Об этом говорится в сообщении МХП.

Компания Saudi Agricultural and Livestock Investment Co (Salic, Саудовская Аравия), дочерняя компания Государственного инвестиционного фонда Королевства Саудовская Аравия, купила 12,6% акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании «МХП» (Киев).

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Подробности

Согласно сообщению, Salic приобрела 13 514 563 глобальных депозитарных расписок МХП, находящихся в свободном обращении на рынке.

В настоящее время Salic владеет 12,6% от общего количества находящихся в обращении акций МХП.

МХП — вертикально интегрированный комплекс предприятий по производству курятины, инкубационных яиц, кормов, занимается растениеводством, возделывая 360 тыс. га земель, выпускает куриное мясо под названием «Наша ряба». Основатель компании — Юрий Косюк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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mantis05
mantis05
18 сентября 2024, 17:27
#
Косюк всё норовит выйти в кэш и уехать во Францию, где он за счёт госдотаций, купил себе маленький курзаводик с позволения порошенка. Какой молодец!
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