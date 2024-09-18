JPMorgan хочет приобрести портфель кредитных карт Apple у Goldman Sachs

JPMorgan Chase договаривается с Apple о том, чтобы выкупить программу кредитных карт компании у Goldman Sachs. Об этом пишет Reuters.

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По данным источников издания, переговоры находятся на ранней стадии. JPMorgan хочет купить дешевле этот портфель, а также предлагает отказаться от некоторых функций этих карт.

Банк стремится выплатить меньше номинальной стоимости по кредитам карт Apple Card на сумму примерно $17 млрд из-за выше среднего уровня просрочек и дефолтов по портфелю.

В прошлом году Goldman Sachs и Apple разорвали свое партнерство, включавшее кредитные карты и сберегательные счета.

Apple Card была выпущена в 2019 году. Банк предоставлял карточки клиентам с более низкими кредитными рейтингами, пытаясь повысить доход. Преимуществами Apple Card было отсутствие комиссий и кэшбек.